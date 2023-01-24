В Башкирии завершился суд над водителем автобуса, по вине которого погибли шесть человек

Суд поставил точку в деле о ДТП с участием водителя автобуса, по вине которого погибли шесть человек. 4,5 года в колонии-поселении и лишение прав на три года. Вот только родные погибших с таким решением не согласны категорически.

В то, что их близких больше нет рядом, они не могут поверить до сих пор. И всё, что им сейчас доступно, это крепко сжимать в руках рамку с фотографией родного лица. Жизни их близких оборвал водитель пассажирского автобуса, ехавшего из Языково в Уфу. И теперь лишь груда искореженного металла – страшное свидетельство того летнего дня. Маршрутка на полном ходу врезалась в КАМАЗ, проводивший дорожные работы. Удар был такой силы, что пятеро пассажиров скончались сразу, шестой погиб в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы. О гибели своего 20-летнего сына Зульфира Мунировна узнала лишь из социальных сетей.

Ехал на работу в Дему, устроился машинистом, и такое несчастье случилось. 20 лет всего. Зульфира Парамонова

Уже потом выяснилось: Сафаргалиев и раньше нарушал правила дорожного движения. На его счету свыше 50 административных протоколов, причем не только за превышение скорости, но и за многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров. Штрафы не подействовали: в тот день мужчина разогнал автобус до 90 километров в час при максимально разрешенной скорости в 50.

Теперь в зале суда Сафаргалиев слезно просит прощения у родных погибших. Вот только они в искренность его раскаяния не верят.

Адвокат Сафаргалиева настаивает: его подзащитный заслуживает мягкого наказания. Напоминает, что он раскаялся, заваливает судью справками, чеками о денежных переводах семьям погибших и письмами с извинениями. Но пострадавшие заявляют категорично: им всё это не нужно, ведь близких сердцу людей уже не вернуть.

И вину признал, и денег родным погибших перевёл, а на судебном заседании и вовсе попросил особый порядок рассмотрения. В общем, сделал всё, чтобы по максимуму скостить себе срок.

4,5 года в колонии-поселения, а не семь лет в колонии общего режима, как просил прокурор. Плюс лишение права управления автомобилем на три года. Этого, по мнению суда, достаточно, чтобы у виновного проснулась совесть. С приговором не согласны родные погибших. По их словам, виновник аварии заслуживает максимального наказания.