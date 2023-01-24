В Башкирии детям участников СВО показали мюзикл-сказку «Аленький цветочек»

В Кармаскалах показали мюзикл-сказку «Аленький цветочек» детям участников СВО. Спектакль режиссера Ильшата Фахертдинова посмотрели около 400 ребят из Кармаскалинского, Аургазинского, Архангельского районов.

Перед выступлением – небольшая репетиция. После актеры Башгосфилармонии в ярких театральных костюмах спешат на сцену радовать маленьких зрителей. На этот раз детей военнослужащих СВО в Кармаскалах мюзиклом-сказкой «Аленький цветочек» по мотивам одноименного произведения Сергея Аксакова.

Смысловая нагрузка сказки – это донести детям культуру нашей необъятной России. Это дружба народов, это отцовское отношение с детьми. Артур Шарипов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Особенно трудно играть для маленьких зрителей, потому что они верят в эту сказку. И ты должна донести смысл этой сказки так, чтобы они поверили. Алия Искужина, солистка Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова

Играют заслуженные и народные артисты республики. Режиссер мюзикла-сказки – Ильшат Фахертдинов. С этим спектаклем уже выступали во многих уголках республики. На этот раз Башгосфилармония на свое выступление пригласила около 400 ребят из Кармаскалинского, Аургазинского, Архангельского районов.

Очень нравится спектакль, очень красивый. И костюмы, и артисты нравятся. Жена мобилизованного

Детям полезно, вживую сказку увидели. Жена мобилизованного

Такие мероприятия начали проводить благодаря Союзу предпринимателей Уфы. В прошлом году на его базе создали волонтерский штаб меценатов Башкортостана в поддержку семей участников СВО – буквально с первого призыва мобилизованных. Неравнодушные люди откликаются с желанием помочь даже из других регионов.

Благодаря вот таким мероприятиям, акциям, которые проводит волонтерский штаб как раз для детей, есть возможность окунуться в сказку. И мы, собственно, для этого здесь и находимся. Инга Мусина, председатель Совета союза предпринимателей г. Уфы

Я отец двоих детей, и когда мы видим улыбки на лицах детей – это незабываемо. Это радует, наполняет желанием двигаться дальше, делать добрые дела. Дмитрий Ионов, предприниматель и спонсор