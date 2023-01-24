В Башкирии детям участников СВО показали мюзикл-сказку «Аленький цветочек»

В Кармаскалах показали мюзикл-сказку «Аленький цветочек» детям участников СВО. Спектакль режиссера Ильшата Фахертдинова посмотрели около 400 ребят из Кармаскалинского, Аургазинского, Архангельского районов.
Перед выступлением – небольшая репетиция. После актеры Башгосфилармонии в ярких театральных костюмах спешат на сцену радовать маленьких зрителей. На этот раз детей военнослужащих СВО в Кармаскалах мюзиклом-сказкой «Аленький цветочек» по мотивам одноименного произведения Сергея Аксакова.
Играют заслуженные и народные артисты республики. Режиссер мюзикла-сказки – Ильшат Фахертдинов. С этим спектаклем уже выступали во многих уголках республики. На этот раз Башгосфилармония на свое выступление пригласила около 400 ребят из Кармаскалинского, Аургазинского, Архангельского районов.
Такие мероприятия начали проводить благодаря Союзу предпринимателей Уфы. В прошлом году на его базе создали волонтерский штаб меценатов Башкортостана в поддержку семей участников СВО – буквально с первого призыва мобилизованных. Неравнодушные люди откликаются с желанием помочь даже из других регионов.
Вместе с героями юные зрители побывали в обществе жадных сестер, встретились с купцом, попали в заколдованный дворец, где главная героиня Настенька нашла доброго молодца, а значит, и счастье. Организаторы и артисты спектакля надеются, что смогли донести до детей идею о том, что духовные ценности выше, чем материальные.