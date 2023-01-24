«Салават Юлаев» провел открытую тренировку накануне матча с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» готов прервать серию поражений в матче против «Ак Барса». Об этом сегодня говорили на открытой тренировке команды, которая прошла на льду «Уфа-Арены». К игре против принципиального соперника башкирский коллектив подошел с неудачной серией из четырех поражений.

Кажется, что худшего момента для встречи с «Ак Барсом» нельзя себе представить. Казанцы впервые в сезоне возглавили «Индекс силы». Так называется показатель, который демонстрирует, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. «Салавата» в этом рейтинге нет. Команда пытается оправиться от череды неудач, и сделать это желательно в ближайшем матче против самого принципиального соперника.

Поговорим с командой, поговорим с ребятами. Если вспомнить матч с «Ак Барсом» у них дома, в первом периоде они нас переиграли, но по ходу матча мы перехватили инициативу, но чуть-чуть не хватило в концовке. Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Вопрос, сыграет ли в этом сезоне канадский нападающий Джош Хо-Сэнг, уже набил оскомину. После открытой тренировки уфимской команды обсуждение темы получило дополнительный импульс. Журналисты сообщили, что легионер не выйдет до конца чемпионата. В клубе поспешили это опровергнуть.

– Была информация, что вероятность возвращения Хо-Сэнга в этом сезоне – 10 процентов. Как бы вы ее оценили? – Я не знаю про 10 процентов. Джош тренируется. Когда он выйдет, пока не могу сказать. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

В последних трех матчах игроки ведущих звеньев «Салавата» практически не забивают. Успешные голевые комбинации удаются в основном молодежи. Но в играх против таких команд, как «Ак Барс», именно от записных лидеров ждут результативных действий.

У нас хорошие взрослые ребята, они очень много важных голов забивали в этом сезоне. У них сейчас не идет шайба в ворота, мы должны их поддерживать. Чем раньше они вернутся в свой ритм игры, тем легче будет для нас. Мы очень на них рассчитываем. Но и мы не должны сбавлять обороты. Алексей Пустозеров, нападающий ХК «Салават Юлаев»