«Салават Юлаев» провел открытую тренировку накануне матча с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» готов прервать серию поражений в матче против «Ак Барса». Об этом сегодня говорили на открытой тренировке команды, которая прошла на льду «Уфа-Арены». К игре против принципиального соперника башкирский коллектив подошел с неудачной серией из четырех поражений.
Кажется, что худшего момента для встречи с «Ак Барсом» нельзя себе представить. Казанцы впервые в сезоне возглавили «Индекс силы». Так называется показатель, который демонстрирует, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. «Салавата» в этом рейтинге нет. Команда пытается оправиться от череды неудач, и сделать это желательно в ближайшем матче против самого принципиального соперника.
Вопрос, сыграет ли в этом сезоне канадский нападающий Джош Хо-Сэнг, уже набил оскомину. После открытой тренировки уфимской команды обсуждение темы получило дополнительный импульс. Журналисты сообщили, что легионер не выйдет до конца чемпионата. В клубе поспешили это опровергнуть.
В последних трех матчах игроки ведущих звеньев «Салавата» практически не забивают. Успешные голевые комбинации удаются в основном молодежи. Но в играх против таких команд, как «Ак Барс», именно от записных лидеров ждут результативных действий.
Встреча между «Салаватом» и «Ак Барсом» станет уже шестой в этом сезоне. Пока в очных противостояниях счет 3:2 в пользу «Ак Барса». В Уфе юлаевцы один раз потерпели сухое поражение, в другом случае одержали убедительную победу. На телеканале БСТ трансляция шестого «зеленого дерби» начнется в 18:45.