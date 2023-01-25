В Башкирии ведутся поиски пропавшей без вести 21-летней девушки

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков.
В Салавате без вести пропала 21-летняя Сабина Салимова. 22 января она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор её местоположение неизвестно.
Приметы: рост — 165 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, длинные. Была одета в черную шапку, черную куртку с мехом на капюшоне светлого цвета, синие джинсы, зимние белые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сабины, просят сообщить по телефонам: 8-987-10-60-601 или 102.