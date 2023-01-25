В Башкирии ведутся поиски 15-летнего подростка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» сообщили о старте новых поисков.
В Белорецком районе в селе Инзер без вести пропал 15-летний Искандар Мухамадеев. Подросток ушёл из дома 23 января и больше на связь с близкими не выходил. О его местоположении ничего неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавый, волосы черные, глаза карие. Был одет: спортивная красно-синяя куртка с капюшоном, черно-зеленая толстовка, черные спортивные штаны с белой надписью с левой стороны, коричневые ботинки, черный шарф и черная шапка.
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.