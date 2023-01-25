В Башкирии показали работу сельского ФАПа

41 фельдшерско-акушерский пункт открыт в Аургазинском районе. Из них десть – за время реализации нацпроекта «Здравоохранение». В этом году в планах возведение ещё одного. Такая медпомощь на селе помогает спасти жизни и улучшить её качество. Фельдшеры проводят профилактику и диагностику на новом оборудовании. Один из таких пунктов открылся в деревне Новотимошкино.

Присутствие телекамеры на женщину повлияло, как смена погоды. Показатели замерят ещё раз – уже без съёмки. Фарида Ялалетдинова - частый посетитель ФАПа. Обычно беспокоит давление.

Фельдшер ФАПа в деревне Новотимошкино следит за здоровьем 120 человек. Это четыре населенных пункта, которые закреплены за медиком. Для мамы четырех детей врач – едва ли не член семьи.

В новом ФАПе частично проводят диспансеризацию. Несколько кабинетов: для приёма пациентов, смотровая, процедурная и комната персонала. Работают вдвоём – фельдшер и санитарка.