Стало известно самочувствие 15-летнего парня, который попал под поезд в Башкирии

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали ИА «Башинформ» о состоянии 15-летнего подростка, который попал под поезд.

Напомним, 23 января в Куюргазинском районе мальчик попал под колёса пассажирского поезда «Оренбург-Уфа». Мальчик был в наушниках и не услышал приближение состава. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.