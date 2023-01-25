Стало известно самочувствие 15-летнего парня, который попал под поезд в Башкирии

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали ИА «Башинформ» о состоянии 15-летнего подростка, который попал под поезд.
Напомним, 23 января в Куюргазинском районе мальчик попал под колёса пассажирского поезда «Оренбург-Уфа». Мальчик был в наушниках и не услышал приближение состава. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
Пострадавшего госпитализировали в больницу Кумертау. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. Динамики нет. Врачи провели телемост со специалистами Москвы и делают всё возможное, чтобы сохранить жизнь подростка.