Уфимский ХК «Кировец» готовится к ключевому отрезку сезона

Уфимская команда по хоккею с мячом сохраняет шансы на попадание в плей-офф. В нем сыграют восемь лучших клубов страны. «Кировец» сейчас располагается на 12-м месте, но остается возможность подняться выше.
Башкирские мороз и солнце – лучшее лекарство от спортивных неудач. Молодая уфимская команда оправляется от одного из самых чувствительных поражений в сезоне. В Красноярске «Кировец» уступил «Енисею» – 2:11. После нового года подопечные Алексея Кузьмина пока не знали вкуса побед. На счету «Кировца» две ничьи и три поражения.
Тем не менее по сравнению с началом сезона «Кировец» сейчас выглядит гораздо увереннее. Чемпионат начался с семи поражений подряд, а сейчас у команды есть шансы побороться за плей-офф. Уфимцам не хватает опыта, все же это первый сезон в Суперлиге. Мешает «Кировцу» и переход с открытого льда на домашнем стадионе на искусственный на выезде.
Впереди решающий отрезок сезона. За месяц «Кировец» проведет девять матчей. Сначала три на выезде, а затем шесть дома. Крайне важно в ключевых играх иметь возможность рассчитывать на всех ведущих игроков.
28 января «Кировец» сыграет с «Родиной» в Кирове. Через неделю уфимцев ждут в Нижнем Новгороде и Ульяновске. Следующая домашняя игра пройдет 8 февраля против «Кузбасса».