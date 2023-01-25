Уфимский ХК «Кировец» готовится к ключевому отрезку сезона

Уфимская команда по хоккею с мячом сохраняет шансы на попадание в плей-офф. В нем сыграют восемь лучших клубов страны. «Кировец» сейчас располагается на 12-м месте, но остается возможность подняться выше.

Башкирские мороз и солнце – лучшее лекарство от спортивных неудач. Молодая уфимская команда оправляется от одного из самых чувствительных поражений в сезоне. В Красноярске «Кировец» уступил «Енисею» – 2:11. После нового года подопечные Алексея Кузьмина пока не знали вкуса побед. На счету «Кировца» две ничьи и три поражения.

Неважно, какая команда. Тем более если за десять получаешь. Любому спортсмену такое неприятно. Но я думаю, у нас впереди есть время. Думаю, реабилитируемся перед своими болельщиками. Азат Ахатов, игрок ХК «Кировец»

Тем не менее по сравнению с началом сезона «Кировец» сейчас выглядит гораздо увереннее. Чемпионат начался с семи поражений подряд, а сейчас у команды есть шансы побороться за плей-офф. Уфимцам не хватает опыта, все же это первый сезон в Суперлиге. Мешает «Кировцу» и переход с открытого льда на домашнем стадионе на искусственный на выезде.

С каждым матчем мы прибавляем. Это видно, со стороны нам говорят. С «Енисеем» не получилось. Где то не хватило. Ледовой подготовки на крытом льду не хватило. Андрей Долгих, игрок ХК «Кировец»

Впереди решающий отрезок сезона. За месяц «Кировец» проведет девять матчей. Сначала три на выезде, а затем шесть дома. Крайне важно в ключевых играх иметь возможность рассчитывать на всех ведущих игроков.

Травмированных никого нет. Единственное, заболел Максим Немцев. Но это обычная ситуация. До этого Андрей Долгих болел. Сейчас выздоровел. Но к выезду Немцев, думаю, будет здоров. Тренируемся усиленно. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»