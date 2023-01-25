В Уфе определились победители первенства по шашкам среди юниоров

В Уфе определились победители республиканского первенства среди спортсменов до 17 лет по стоклеточным шашкам. Параллельно в эти же дни в Стерлитамаке за «русской доской» выявляли сильнейших юноши и девушки Башкортостана до 11 лет. По итогам соревнований определилась республиканская сборная по шашкам на этот год.

Все сильнейшие в сборе. Восемь юношей и восемь девушек в течение четырёх дней определяли лучших на первенстве республики по стоклеточным шашкам. Практически все участники – кандидаты в мастера спорта по шашкам, а, значит, все встречи получились от ножа. В Уфу приехали шесть спортсменов из Ишимбая, остальные представляли столицу республики.

Соревнования морально тяжелые, также и физически, устаю. Старшие девушки, конечно, конкуренты. У всех свои слабости, это не зависит от развития или от других моральных качеств. Просто усидчивость и всё. Злата Парахина, участница соревнований

В турнире сыграли действующая победительница первенства России Софья Степанова, обладатели медалей европейских мировых первенств Руфина Тавлыкаева, Аделя Газизова и Анна Косарева. У юношей сыграли призеры российских первенств Искандер Янбаев, Тимур Мазитов.

Помимо классической программы, лучшие выявлялись и в коротких программах: по спортивным дисциплинам «быстрая игра» (рапид); «молниеносная игра» (блиц). Ишимбаец Роман Калимуллин занимается шашками семь лет и уже дорос до уровня молодёжной сборной республики. Сам он считает, что ему тяжелее всего ему совладать с самим собой и со своей усидчивостью.

Если в блице можно выбраться за счет удачи, то в основной программе выгодно обладать высокими навыками. Роман Калимуллин, участник соревнований

Выиграв три золота из трех возможных, абсолютной победительницей республиканского первенства стала уфимка Аделя Газизова, у юношей в блице и рапиде сильнейший был Искандер Янбаев, а золото в классике взял Тимур Мазитов. В прошлом году было проведено несколько сборов для подготовки молодых и опытных игроков, то же самое планируется и в этом. Недавно был заключен договор между федерациями шашек России и Беларуси, ожидаются совместные соревнования. Также в этом году ожидается проведение специального турнира на призы Тамары Тансыккужиной.

Этот турнир очень важен в том плане, что российские игроки лишены возможности участия в международных соревнованиях. Сроки обсуждаются, мы хотим этот турнир сделать более официальным, чтобы это не просто турнир был в честь какого-то игрока, а нёс большую созидательную нагрузку, есть идея не просто международный турнир провести, а турнир ШОС. Юрий Черток, вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной России по шашкам