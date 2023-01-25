В Уфе подвели итоги чемпионата и первенства Башкирии по танцевальному спорту

Новшества в правилах, творческий подход, разные направления – танцевальный спорт переживает очередной виток развития. Это показали прошедшие в Уфе чемпионат и первенство Башкортостана по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие представители практически всех школ и клубов этого вида в регионе. Причем составили конкуренцию и гости из близлежащих областей. Состязались танцоры в возрастных категориях – от детей до сеньоров.

Королевская осанка, уверенная походка, легкость движений – представителей танцевального спорта сложно не заметить не то что на паркете, даже в толпе людей. Их подготовка к выходу на соревновательную площадку начинается задолго до старта. Прямо в зале работают стилисты. Их график расписан с шести утра.

Добавьте к образам костюмы с тысячами страз и палеток, и можно включать музыку. Однако сейчас этот вид претерпевает изменения, констатирует вновь избранный руководитель республиканской федерации Римма Кондусова. Теперь входят не только европейская и латиноамериканская программы, но и другие дисциплины. Танцы на колясках, рок-н-ролл, буги-вуги, брейкинг, что и было продемонстрировано на церемонии открытия.

Вертикаль непосредственно спортивных танцев развивается несколько обособленно в силу своей специфики. Но курс взят олимпийский. Уходят в прошлое субъективизм, тем более договоренности в кулуарах.

Может быть, поэтому сейчас наблюдается начало подъема танцевального спорта. В уфимском центре спортивной подготовки имени Баталовой состязания проходили на трех площадках. В столицу республики приехали представители практически всех школ Башкортостана, в том числе из Салавата, Ишимбая, Стерлитамака. Они выступали в рамках первенства и чемпионата посередине площадки. А на двух крайних уже танцевали и представители из близлежащих регионов.

На паркет вышли как совсем юные танцоры, так и опытные. Речь идет о категории «сеньоры». Не все танцевали в прошлом, кто-то решил начать карьеру с нуля. Как, например, Нурия Саттарова, которой на интервью пришлось держать ответ в одиночку, партнер преодолел стеснительность пока только на паркете.