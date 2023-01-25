В Уфе из-за отключения газа в домах возбудили уголовное дело

Управляющая компания не приняла своевременных мер по содержанию и обслуживанию указанного оборудования, не проверяла их работоспособность, соответствующие договоры со специализированными организациями не заключались. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества».