В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьниц

В Уфе арестовали грабителя, который нападал на школьниц. Им оказался 26-летний житель Иглинского района Павел Аранцев. Ранее он уже был судим за грабежи. Отсидел, недавно вышел на свободу и снова взялся за старое. Только теперь выбрал в свои жертвы детей и отбирал у них телефоны силой.