В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьниц

В Уфе арестовали грабителя, который нападал на школьниц. Им оказался 26-летний житель Иглинского района Павел Аранцев. Ранее он уже был судим за грабежи. Отсидел, недавно вышел на свободу и снова взялся за старое. Только теперь выбрал в свои жертвы детей и отбирал у них телефоны силой.
Один из эпизодов преступления попал на камеры наблюдения. На записи видно, как ребенок сопротивляется и пытается выбраться из рук нападавшего. За девочку вступились соседи, оказавшиеся рядом. Эти кадры и помогли правоохранителям вычислить преступника. Теперь ближайшие два месяца мужчина проведёт в сизо, дальнейшую его судьбу решит суд.