В Башкирии дети отравились в школьной столовой: родители добились компенсации

В селе Киргиз-Мияки дети отравились в школьной столовой. Родители добились от учебного учреждения компенсации.

Фото №1 - В Башкирии дети отравились в школьной столовой: родители добились компенсации

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в марте 2022 года ученики школы отравились в столовой. Причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция. Она возникла из-за несоблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока.

Управление подало иск к администрации школы. В результате родители пострадавших детей получат 90 тысяч рублей возмещения морального вреда, по решению Стерлибашевского межрайонного суда.

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