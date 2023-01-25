В Башкирии дети отравились в школьной столовой: родители добились компенсации

В селе Киргиз-Мияки дети отравились в школьной столовой. Родители добились от учебного учреждения компенсации.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в марте 2022 года ученики школы отравились в столовой. Причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция. Она возникла из-за несоблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока.