В Уфе за две недели провели комплексную очистку снега на территории более 4 тыс. домов

Мне эта работа очень нравится, прекрасно, на свежем воздухе. Пенсионерка, с молодыми наравне успеваем все работать. Только у нас одна проблема есть: когда бригадой работаем, автовладельцы, жители дома не убирают машины. Вот это затрудняет нашу работу.

Райхан Ризяпова, дворник