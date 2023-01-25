В Уфе за две недели провели комплексную очистку снега на территории более 4 тыс. домов

С 12 января в районах столицы сотрудники УЖХ чистят дворовые территории. В комплексной уборке одного двора задействовано около 10 дворников и несколько тракторов. В день очищается порядка 35 дворов, это по 4 дома на каждую бригаду.
Осложняют работу сотрудников УЖХ так называемые «подснежники» и автовладельцы, игнорирующие просьбу освободить двор на время чистки территории. Приходится затрачивать больше времени и вручную лопатами счищать снег вокруг машин, говорят дворники. Графики уборок размещены на сайтах управляющих компаний и за несколько дней появляются и на информационных стендах.