В Уфе за две недели провели комплексную очистку снега на территории более 4 тыс. домов

С 12 января в районах столицы сотрудники УЖХ чистят дворовые территории. В комплексной уборке одного двора задействовано около 10 дворников и несколько тракторов. В день очищается порядка 35 дворов, это по 4 дома на каждую бригаду.

В связи с благоприятными погодными условиями организована комплексная уборка по расчистке дворовых территорий. Уборка производится в соответствии с графиками, которые размещены на сайтах управляющих организаций. В настоящее время уборка произведена на территории более 4000 домов, что составляет 77% по городу. Работы планируется завершить до 31 января.

Константин Артеменко, начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации г. Уфы

Комплексная уборка включает в себя очистку кровли, очистку подъездных козырьков, балконных козырьков, очистку парковочных мест, входных групп. По УЖХ Советского района из 585 дворовых территорий на сегодняшний день вычищено 396, что составляет 68%.

Ришат Исмагилов, начальник управления ЖКХ и строительства администрации Советского района г. Уфы
Фото №1 - В Уфе за две недели провели комплексную очистку снега на территории более 4 тыс. домов

Осложняют работу сотрудников УЖХ так называемые «подснежники» и автовладельцы, игнорирующие просьбу освободить двор на время чистки территории. Приходится затрачивать больше времени и вручную лопатами счищать снег вокруг машин, говорят дворники. Графики уборок размещены на сайтах управляющих компаний и за несколько дней появляются и на информационных стендах.

Мне эта работа очень нравится, прекрасно, на свежем воздухе. Пенсионерка, с молодыми наравне успеваем все работать. Только у нас одна проблема есть: когда бригадой работаем, автовладельцы, жители дома не убирают машины. Вот это затрудняет нашу работу.

Райхан Ризяпова, дворник
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ