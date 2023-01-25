В Башкирии разработали печенье для малышей

Лакомство выпускают на предприятии «Молочной кухни» в Белорецке и доставляют по всей республике. Над рецептурой не один месяц трудились технологи, ведь печенье для самых маленьких должно быть особенным.

Сотрудники вкладывают всю душу в изготовление печенья. И это, возможно, главный ингредиент продукта, над рецептом которого работали около полугода. Технологи старались сделать печенье рассыпчатым и тающим во рту. Лакомство должно было быть вкусным и полезным.

Печенье мультизлаковое, так что готовят из разных сортов муки. Каждый ингредиент добавляют в определенное время, всё рассчитано по минутам. Эмульсию избавляют от комочков, тесто – от примесей, и на выходе получают нежную консистенцию. Из-под пресса детское печенье выходит словно игрушечное, над приготовлением которого много трудились взрослые.

Основная задача «Молочной кухни» – бесплатное предоставление продукции нуждающимся семьям. Это больше 33 тысяч получателей в республике. Йогурты, молоко, творог, сухие смеси, а теперь и печенье.