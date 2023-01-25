В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкирии по панкратиону

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Уфы, Нефтекамска, Ишимбая, Стерлитамака и 15 районов республики. Сильнейших выявляли в четырёх возрастных категориях.
Две победы нокаутом в двух первых боях. Рамиль Мукминов уже десять лет занимается панкратионом и на республиканских соревнованиях чувствует себя более чем уверенно. Спортсмен раз за разом досрочно завершал свои поединки и по итогам турнира был награждён номинацией «За лучшую технику».
Мастер спорта по панкратиону Динар Насыров совсем недавно завершил профессиональную карьеру из-за травмы, а сейчас начал тренировать детей 2014 года рождения. Учитывая, что панкратион – многогранный вид спорта, в котором нужна и борьба, и ударка, даже в таком возрасте у детей должна быть полноценная физическая подготовка.
В общекомандном зачёте республиканских соревнований первое место занял стерлитамакский клуб «Витязь». Второе место у «Комбат Топ Тим» из Уфы, бронза – у кармаскалинского «Урала». Первый турнир в этом году был отборочным на чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, которые пройдут в конце февраля в Самаре. А уже в апреле в Уфе впервые за 8 лет состоится первенство России по панкратиону.
В 2015 году сборная Башкирии по панкратиону завоевала первое место на первенстве России, опередив даже команду Республики Дагестан. Повторить результат хотят и в этом году, впереди у спортсменов не один тренировочный сбор.