В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкирии по панкратиону

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Уфы, Нефтекамска, Ишимбая, Стерлитамака и 15 районов республики. Сильнейших выявляли в четырёх возрастных категориях.

Две победы нокаутом в двух первых боях. Рамиль Мукминов уже десять лет занимается панкратионом и на республиканских соревнованиях чувствует себя более чем уверенно. Спортсмен раз за разом досрочно завершал свои поединки и по итогам турнира был награждён номинацией «За лучшую технику».

Все-таки соревнования нельзя недооценивать, соперников своих нельзя недооценивать. Я хочу сначала выиграть на России, потом посмотрим, может быть, стану тренером. Рамиль Мукминов, победитель первенства Республики Башкортостан по панкратиону

Мастер спорта по панкратиону Динар Насыров совсем недавно завершил профессиональную карьеру из-за травмы, а сейчас начал тренировать детей 2014 года рождения. Учитывая, что панкратион – многогранный вид спорта, в котором нужна и борьба, и ударка, даже в таком возрасте у детей должна быть полноценная физическая подготовка.

Наша задача – воспитать здоровое и сильное поколение, и, по воле бога, чтобы у нас было много призеров России. Динар Насыров, тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону

В общекомандном зачёте республиканских соревнований первое место занял стерлитамакский клуб «Витязь». Второе место у «Комбат Топ Тим» из Уфы, бронза – у кармаскалинского «Урала». Первый турнир в этом году был отборочным на чемпионат и первенство Приволжского федерального округа, которые пройдут в конце февраля в Самаре. А уже в апреле в Уфе впервые за 8 лет состоится первенство России по панкратиону.

Однозначно, после первенства России у нас просто очень много спортсменов тренироваться начало и по нашему виду спорта выступать. Для спортсменов большая мотивация – попасть в сборную, попасть на стипендии, пройти в центр спортивной подготовки. Радмир Хайруллин, главный тренер сборной Республики Башкортостан по панкратиону