В Башкирии двухлетняя девочка закрылась в квартире, когда ее мама вышла встретить курьера

В Нефтекамске спасатели пришли на помощь двухлетней девочке, которая закрылась одна в квартире. Инцидент произошел в доме №13 на Комсомольском проспекте.
Малышка случайно закрыла дверной засов изнутри, пока мама встречала в коридоре курьера, чтобы получить купленный для ребёнка подарок.
Спасатели проникли в квартиру через окно с помощью трехколенной лестницы. Чтобы не напугать малышку, поэтому мама и пожарные предварительно поговорили с ней и предупредили её.
В присутствии сотрудника полиции пожарный проник в квартиру и открыл дверь. Такая вот простая, со счастливым концом история.