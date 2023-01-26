В ДТП с грузовиком в Башкирии пострадали три человека

Вчера, 25 января, в Янаульском районе Башкирии столкнулись автомобиль Daewoo Gentra и встречный грузовик МАЗ, который от удара съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария произошла около деревни Ижболдино на 184 километре автодороги Уфа - Янаул.

За рулем грузовика находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, он допустил занос на спуске, в результате чего столкнулся со встречной иномаркой.

В результате ДТП пострадали 35 и 39-летние пассажиры легковушки, а также 57-летний пассажир грузовика. Сейчас по факту ДТП проводится разбирательство.