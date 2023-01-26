В Уфе мужчина угнал машину такси после того, как водитель попросил его оплатить поездку

В башкирской столице суд вынес приговор мужчине, который угнал машину такси, когда водитель попросил его оплатить поездку. Его приговорили к полутора годам условного лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда.

Фото №1 - В Уфе мужчина угнал машину такси после того, как водитель попросил его оплатить поездку

Случай произошел утром 22 сентября прошлого года. Подсудимый вместе со знакомым вызвали такси до одного из домов по улице Вологодской. Оттуда фигурант уголовного дела собирался поехать домой – в поселок Максимовка. Поездку обещал оплатить его приятель, но что-то пошло не так. Таксист отказался ехать на вторую точку, пока с ним не рассчитаются за первую поездку.

Когда водитель и знакомый подсудимого вышли на улицу покурить, он сел за руль и самостоятельно доехал на угнанном автомобиле до пункта назначения в поселке Максимовке. Однако его уже ожидали полицейские.

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