В Уфе мужчина угнал машину такси после того, как водитель попросил его оплатить поездку

В башкирской столице суд вынес приговор мужчине, который угнал машину такси, когда водитель попросил его оплатить поездку. Его приговорили к полутора годам условного лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда.
Случай произошел утром 22 сентября прошлого года. Подсудимый вместе со знакомым вызвали такси до одного из домов по улице Вологодской. Оттуда фигурант уголовного дела собирался поехать домой – в поселок Максимовка. Поездку обещал оплатить его приятель, но что-то пошло не так. Таксист отказался ехать на вторую точку, пока с ним не рассчитаются за первую поездку.
Когда водитель и знакомый подсудимого вышли на улицу покурить, он сел за руль и самостоятельно доехал на угнанном автомобиле до пункта назначения в поселке Максимовке. Однако его уже ожидали полицейские.