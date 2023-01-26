В Уфе мужчина угнал машину такси после того, как водитель попросил его оплатить поездку

Случай произошел утром 22 сентября прошлого года. Подсудимый вместе со знакомым вызвали такси до одного из домов по улице Вологодской. Оттуда фигурант уголовного дела собирался поехать домой – в поселок Максимовка. Поездку обещал оплатить его приятель, но что-то пошло не так. Таксист отказался ехать на вторую точку, пока с ним не рассчитаются за первую поездку.