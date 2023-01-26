В Башкирии тракторист-машинист получил тяжёлую травму при демонтаже колеса

В Чишминском районе на одном из предприятий произошел тяжелый несчастный случай с 53-летним сотрудником. Об этом рассказали в пресс-службе трудовой инспекции РБ.

Инцидент произошел в Чишмах 17 января. На территории шиномонтажного предприятия в ходе демонтажа взорвалось колесо трактора. Тракториста-машиниста откинуло в сторону и ударило о стену здания. Его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу № 21, где врачи диагностировали сочетанную травму.