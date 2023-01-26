С начала года в Башкирии произошло 429 пожаров, в которых погибли 30 человек

С начала 2023 года в Башкортостане произошло 429 пожаров, в которых погибли 30 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Фото №1 - С начала года в Башкирии произошло 429 пожаров, в которых погибли 30 человек

Основными причинами пожаров послужили неправильный монтаж и эксплуатация печного отопления и электрооборудования, а также неправильное обращение с огнем при курении.

Во избежание случаев возникновения пожара следует помнить о соблюдении элементарных правил безопасности:

- избегайте курения дома, на балконе, веранде и в бане;

- контролируйте людей, курящих в состоянии опьянения;

- не перегружайте электросети;

- не топите печь без присмотра;

- оборудуйте свое жилье пожарным извещателем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ