С начала года в Башкирии произошло 429 пожаров, в которых погибли 30 человек

С начала 2023 года в Башкортостане произошло 429 пожаров, в которых погибли 30 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Основными причинами пожаров послужили неправильный монтаж и эксплуатация печного отопления и электрооборудования, а также неправильное обращение с огнем при курении.
Во избежание случаев возникновения пожара следует помнить о соблюдении элементарных правил безопасности:
- избегайте курения дома, на балконе, веранде и в бане;
- контролируйте людей, курящих в состоянии опьянения;
- не перегружайте электросети;
- не топите печь без присмотра;
- оборудуйте свое жилье пожарным извещателем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра.