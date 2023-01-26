Представители Башкортостана посетили братскую могилу башкирских конников в ЛНР

Памятное место. Представители Башкортостана посетили братскую могилу в Луганской народной республике, где похоронен Минигали Шаймуратов и погибшие на Донбассе башкирские кавалеристы.

Мемориал находится в городе Петровское Краснолучинского района. Местные жители с особым трепетом относятся к комплексу, содержат его в чистоте, проводят субботники. 23 февраля, в день гибели героя России Минигали Шаймуратова, здесь планируется организовать митинг-концерт в память о воинах, защищавших луганщину в годы Великой отечественной войны

Мы благодарны жителям ЛНР, что они чтят память наших бойцов и сохраняют братскую могилу. Благодаря вниманию Радия Фаритовича Хабирова к нашим бойцам, героям, сохранению их имен, это обрело новый смысл.

Ильнур Мухьянов, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Непосредственно на месте гибели Минигали Шаймуратова, возле деревни Штеровка, по инициативе жителей двух братских республик и при поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова создан мемориальный комплекс «Высота Бессмертия», где установлен бюст командира 112-й Башкавдивизии. 

Находясь в ЛНР, я не мог не посетить то место. Очень впечатлен тем, что республика сделала для памяти своего героя. Наверное, для каждого башкортостанца это место священно.

Айрат Саитгалин, глава администрации Архангельского района Республики Башкортостан
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