Представители Башкортостана посетили братскую могилу башкирских конников в ЛНР

Памятное место. Представители Башкортостана посетили братскую могилу в Луганской народной республике, где похоронен Минигали Шаймуратов и погибшие на Донбассе башкирские кавалеристы.
Мемориал находится в городе Петровское Краснолучинского района. Местные жители с особым трепетом относятся к комплексу, содержат его в чистоте, проводят субботники. 23 февраля, в день гибели героя России Минигали Шаймуратова, здесь планируется организовать митинг-концерт в память о воинах, защищавших луганщину в годы Великой отечественной войны
Непосредственно на месте гибели Минигали Шаймуратова, возле деревни Штеровка, по инициативе жителей двух братских республик и при поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова создан мемориальный комплекс «Высота Бессмертия», где установлен бюст командира 112-й Башкавдивизии.