Представители Башкортостана посетили братскую могилу башкирских конников в ЛНР

Находясь в ЛНР, я не мог не посетить то место. Очень впечатлен тем, что республика сделала для памяти своего героя. Наверное, для каждого башкортостанца это место священно.

Айрат Саитгалин, глава администрации Архангельского района Республики Башкортостан