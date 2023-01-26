В Стерлибашевском районе открылись два обновленных ФАПа

Два обновленных фельдшерско-акушерских пункта открылись в Стерлибашевском районе. Благодаря национальному проекту «Здоровье» жители сел Муртаза и Тятербаш смогут своевременно получать медицинскую помощь.
Раньше в селе Тятербаш медицинская помощь оказывалась в кирпичном аварийном здании. Сейчас же жителей села принимают в современном пункте, где созданы все условия для осмотра граждан, в том числе водопровод и канализация. Территория вокруг ФАПа тоже благоустроена, эту задачу на себя взяли районные сельхозпредприятия и предприниматели.
ФАП довольно просторный. В нескольких комнатах разместились приемные и процедурный кабинеты. Есть все необходимые препараты и оборудование. В медпункте обслуживаются 196 взрослых и 39 детей.
А фельдшерско-акушерский пункт в селе Муртаза открылся, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Здание словно выросло на глазах, говорят местные жители. Современные условия и оборудование значительно улучшают качество обслуживания, считают сельчане. А установленный при входе пандус делает ФАП доступным для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Стерлибашевском районе в прошлом году было открыто два ФАПа, также построили два фельдшерско-акушерских пункта модульной конструкции. А в этом году уже запланировано открытие нового объекта и в селе Торбеево.