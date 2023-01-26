В Стерлибашевском районе открылись два обновленных ФАПа

Два обновленных фельдшерско-акушерских пункта открылись в Стерлибашевском районе. Благодаря национальному проекту «Здоровье» жители сел Муртаза и Тятербаш смогут своевременно получать медицинскую помощь.

Раньше в селе Тятербаш медицинская помощь оказывалась в кирпичном аварийном здании. Сейчас же жителей села принимают в современном пункте, где созданы все условия для осмотра граждан, в том числе водопровод и канализация. Территория вокруг ФАПа тоже благоустроена, эту задачу на себя взяли районные сельхозпредприятия и предприниматели.

Медицинская помощь не должна отличаться для сельчан от городских жителей, поэтому с целью улучшения объема качества медпомощи в республике строятся фельдшерские пункты. Благодаря указу президента с 1 января для закрепления кадров введена дополнительная оплата труда фельдшеров, участковых врачей и специалистов. Салия Мурзабаева, профессор БГМУ, доктор медицинских наук

ФАП довольно просторный. В нескольких комнатах разместились приемные и процедурный кабинеты. Есть все необходимые препараты и оборудование. В медпункте обслуживаются 196 взрослых и 39 детей.

Все дали, все новое. Дали прибор для измерения внутриглазного давления, для измерения гемоглобина, сахара в крови, можно вот на месте сразу больной пришел, измерить, определить уровень сахара. Население у нас в основном пенсионеры, старше 60 лет. Гульшат Сагидуллина, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Тятербаш

А фельдшерско-акушерский пункт в селе Муртаза открылся, благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Здание словно выросло на глазах, говорят местные жители. Современные условия и оборудование значительно улучшают качество обслуживания, считают сельчане. А установленный при входе пандус делает ФАП доступным для людей с ограниченными возможностями.

Здесь светло, он оборудован всем необходимым. Смотровой кабинет отдельно, процедурный кабинет, прививочный кабинет отдельно, комната приема больных тоже отдельно, всё необходимое под рукой есть. Нам и населению очень нравится, мы очень долго ждали этот ФАП. Гульназ Худайбердина, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта д. Муртаза