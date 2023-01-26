В Уфе неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку

24 января в Уфе неизвестный водитель сбил ребёнка и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Инцидент зафиксировали перед домом №27 по улице Торговый проспект. Водитель на неизвестном авто наехал на 13-летнюю девочку. Пострадавшая получила травмы. Сейчас она находится дома.
Всех очевидцев или тех, кто может располагать информацией об автомобиле, просят позвонить по телефонам 8-967-453-61-15 и 8-987-103-79-09. В ведомстве гарантировали полную конфиденциальность.
Видео: ГИБДД Уфы.