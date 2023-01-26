В Башкирии вооруженный ножом покупатель загнал продавца на склад

В Белорецке на один из супермаркетов было совершено вооруженное нападение. Подробности инцидента рассказали в МВД региона.

В декабре 2022 года 27-летний мужчина вошёл в магазин, взял бутылку молока, выпил и поставил её обратно. Сотрудница супермаркета сделала замечание покупателю, а тот достал нож и начал угрожать женщине. Ей удалось спрятаться на складе.

Мужчину удалось задержать на выходе из магазина. Свою вину в нападении он полностью признал и отметил, что был очень пьян.

Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 119 УК РФ об угрозе убийством. Дело готовят для передачи в прокуратуру РБ.