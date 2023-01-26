В Башкирии изменится расписание автобуса №130

С 1 февраля рейсы маршрута со временем отправления от Южного автовокзала в 06:40, 09:40, 10:40, 12:40, 15:40, 18.40 будут выполняться с обязательным заездом на остановку «ул. Солнечная» (село Русский Юрмаш). Время отправления от остановки «ул. Солнечная» в 07:50, 10:55, 11:55, 13:55, 16:55, 19:55.