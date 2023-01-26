В Башкирии одобрили закон о выплатах донорам

Депутаты Башкирии приняли закон о единовременных выплатах донорам. Было одобрено изменение в статью «О донорстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан».
Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей смогут получить доноры, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз. Ряд мер социальной поддержки доноров крови предусмотрен на федеральном уровне. При этом отдельные субъекты России установили и дополнительные региональные меры.
В Башкирии насчитывается более 160 человек, которые регулярно пополняют банк крови. По предварительным данным, на выплаты донорам из бюджета будет выделяться 815 тысяч рублей в год.
Закон направлен на подпись главе Башкирии и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.