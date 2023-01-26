Бойцы батальонов из Башкирии прибыли в краткосрочный отпуск

Утром прибыли 22 человека из батальона Доставалова, также прибыли раненные представители батальона имени Шаймуратова, которые проходили лечение в госпиталях, а сейчас будут проходить реабилитацию в республике. Республика выделила транспорт, это очень удобно. Этим же транспортом прибудет следующая партия.

Алик Камалетдинов, советник главы по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан