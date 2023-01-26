Бойцы батальонов из Башкирии прибыли в краткосрочный отпуск

Сегодня утром в столицу республики приехали ещё 22 добровольца, которые последние несколько месяцев провели на СВО. 10 дней бойцы батальона имени Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова проведут дома, с родными, а затем снова отправятся на защиту Родины.
Как только из автобуса вышли первые бойцы, близкие, несколько месяцев ждавшие возвращения своих родных, сбиваясь с ног ринулись в их объятия. И даже мужчины, не скрывая, смахивали слезы. А после первых приветствий вновь разошлись. Но ненадолго.
Память героев прошлого почтили герои времени настоящего. Перед тем, как вернуться к семьям, военнослужащие возложили цветы к мемориалу Минигали Шаймуратова. После – снова к родным. Ведь этого дня они ждали долгие месяцы. Почти полгода бойцы батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова провели на линии соприкосновения без возможности поговорить с родными.
Своего любимого Диана приехала встречать вместе с пятимесячным малышом. Кроха появилась на свет, когда её папа ушёл на фронт. Дома бойца ждёт и двухлетний сын. А боец «Рахим», снова ставший папой, теперь смог взять на руки свою маленькую копию. Это их первое знакомство.
Всего в отпуск отправили 22 бойца, среди них несколько раненых, приехавших на реабилитацию.
Побыть с семьей и насладиться обычными человеческими радостями бойцы смогут недолго – лишь десять дней. После снова на передовую – защищать мир и покой своих близких.