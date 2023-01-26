Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания Башкирии

Полтора миллиарда рублей в этом году направят на соцподдержку семей участников СВО. В Госсобрании республики прошло заседание башкирского парламента с участием главы республики Радия Хабирова. Льготы для близких военнослужащих предусмотрены в разных отраслях, большая часть финансов будет выделена по линии образования. Также на заседании рассмотрели законопроекты, касающиеся всех жителей региона: субсидии за капремонт, выплата донорам.

50-е заседание открылось с правительственного часа, его посвятили соцподдержке семей участников СВО. Около 40 вопросов было включено в повестку. Меры поддержки семей и участников СВО в республике включают 33 пункта. Большая их часть связана с детьми и подростками. Дети военнослужащих бесплатно посещают детсады и кружки. 136 несовершеннолетних получили путёвки в лагеря. Школьникам и студентам до 23 лет проезд на общественном транспорте сделали бесплатным. Дети обеспечены горячим питанием, в этом году также заложены ассигновании на реализацию этой меры поддержки.

Семьям бойцов оказывается также психологическая поддержка. Она не менее важна, чем помощь материальная. Вопрос поддержки близких участников СВО на особом контроле главы республики и правительства. В этом году на эти цели предусмотрено полтора миллиарда рублей из казны региона. При этом для этой категории сохраняются выплаты, которые они получали ранее.

В целом в республике 2 млн получателей мер соцподдержки, общий объем бюджетных ассигнований на социальную политику превышает 40 млрд рублей, на поддержку семей с детьми – 16,5 млрд. Надо понимать, что члены семей участников СВО могут являться получателями и других мер поддержки, которые действуют у нас в стране. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

В специальной военной операции принимают участие более 30 башкирских депутатов. Ежегодно согласно федеральному закону о противодействии коррупции они должны отчитываться о своих доходах – закинициатива комитета Госсобрания связана с отсрочкой подачи документа. Отчитаться госслужащим будет необходимо по возвращении с передовой.

Часть законопроектов касалась земельных и имущественных отношений. К примеру, гражданам, получающим компенсацию за капремонт, планируется снизить бюрократическую нагрузку. Профильные учреждения самостоятельно будут запрашивать документы для предоставления льготы.

Еще один проект закона подготовлен в целях совершенствования механизма предоставления гражданам в собственность бесплатно земельных участков, на которых расположены жилые дома. Ранее приходилось идти по сложному пути, участвуя в торгах.