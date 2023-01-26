Радий Хабиров исполнил новогоднее желание юного болельщика попасть на матч «Салавата Юлаева»

Карим Муслимов из Башкортостана побывал на хоккейном матче. Мальчик наблюдал за игрой «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» из VIP-ложи. Мечта мальчика воплотилась благодаря «Ёлке желаний». Это благотворительная акция всероссийского уровня, она проходит с 2018 года. Её цель – воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Так, Карим Муслимов из Башкортостана мечтал побывать на хоккейном матче.
Карим пришел поддержать любимую команду вместе со своей семьей. Муслимовы принимали участие в акции «Ёлка желаний» впервые. Также от лица хоккейного клуба «Салават Юлаев» Кариму и его младшей сестре Эмилии были вручены памятные подарки.