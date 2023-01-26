В Уфе стартовали первенство и чемпионат Башкирии по спортивной гимнастике

Это второе крупное соревнование, которое проходит в новом центре. Ранее здесь провели кубок Башкортостана. Конкуренцию уфимским спортсменкам составили гости из Стерлитамака. Именно в этих городах развивается гимнастика.

Состязания проводились в четырех видах программы: на бревне, брусьях, вольные упражнения и опорный прыжок. Первыми в борьбу за медали вступили юные гимнастки, выступающие по первому, второму и третьему разряду. Затем на ковер вышли кандидаты в мастера спорта.