В Уфе стартовали первенство и чемпионат Башкирии по спортивной гимнастике

Это второе крупное соревнование, которое проходит в новом центре. Ранее здесь провели кубок Башкортостана. Конкуренцию уфимским спортсменкам составили гости из Стерлитамака. Именно в этих городах развивается гимнастика.
Состязания проводились в четырех видах программы: на бревне, брусьях, вольные упражнения и опорный прыжок. Первыми в борьбу за медали вступили юные гимнастки, выступающие по первому, второму и третьему разряду. Затем на ковер вышли кандидаты в мастера спорта.
Соревнования продлятся до субботы. По их итогам будет сформирована сборная для участия в первенстве Приволжского федерального округа. Турнир пройдет также в центре гимнастики имени Светланы Хоркиной.