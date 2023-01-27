Радий Хабиров рассказал о подготовке к X Форуму регионов России и Беларуси

По словам Главы Башкортостана, на данный момент завершается прорабатывание программы. Отдельное внимание уделяют подведению итогов десятилетнего сотрудничества. На форуме будет большая событийная, молодёжная и спортивная программы, а ядром культурной программы станет фестиваль «Славянский базар в сердце Евразии».