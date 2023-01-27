Радий Хабиров дал интервью телеканалу «Беларусь 1»

В Башкортостан предоставят образец нового междугороднего автобуса из Белоруссии. «Башавтотранс» готов закупать технику у завода МАЗ. Об этом договорились лично главы двух республик. О том, какие ещё соглашения достигнуты и о результатах уже существующего сотрудничества, Радий Хабиров рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Делегация из Башкортостана находилась в рабочей поездке для обсуждения взаимодействия, интеграции компетенций, совместных проектов и подготовке к Форуму регионов России и Беларуси. Поднимали вопросы обмена и интегрирования компетенций в области станкостроения. Особенно актуален вопрос стал в условия санкционной политики. Так, например, в нашей республике будут построены два завода от крупнейшего предприятия «АМКОДОР».