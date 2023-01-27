В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавший

При проведении освидетельствования, установлено, что мужчина, управлявший «Hyundai» находился в состоянии опьянения. Прибором алкотестер определено 0.773 мг/л алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. За невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен до проведения уполномоченным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения, мужчина был привлечен к административной ответственности.

пресс-служба ГИБДД по Уфе