В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: есть пострадавший
Накануне в Уфе столкнулись встречные автомобили Hyundai Solaris и Renault Logan. В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло на улице Комсомольской.
Виновником аварии оказался 58-летний водитель "Соляриса". При повороте на бульвар Саид Галиева он не уступил дорогу встречному "Логану". Также в ходе проверки выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
При проведении освидетельствования, установлено, что мужчина, управлявший «Hyundai» находился в состоянии опьянения. Прибором алкотестер определено 0.773 мг/л алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. За невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен до проведения уполномоченным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения, мужчина был привлечен к административной ответственности.
пресс-служба ГИБДД по Уфе
В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир автомобиля Renault Logan. Мужчина получил ушибы.