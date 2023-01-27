За минувшие сутки в пожарах в Башкирии погибли 4 человека

За минувшие сутки в Башкирии в пожарах погибли 4 человека: в Уфе, в Дюртюлинском и Туймазинском районах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.
С начала 2023 года в республике произошел 441 пожар, в которых погибли 30 человек. Это на 19 человек больше , если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года
В основном пожары происходят по вине граждан, халатно относящихся к правилам пожарной безопасности.
Главными причинами смертельных пожаров являются:
1) Неосторожное обращение с огнем при курении;
2) Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;
3) Неправильная эксплуатация печного отопления.