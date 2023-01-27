За минувшие сутки в пожарах в Башкирии погибли 4 человека

За минувшие сутки в Башкирии в пожарах погибли 4 человека: в Уфе, в Дюртюлинском и Туймазинском районах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.

Фото №1 - За минувшие сутки в пожарах в Башкирии погибли 4 человека

С начала 2023 года в республике произошел 441 пожар, в которых погибли 30 человек. Это на 19 человек больше , если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года

В основном пожары происходят по вине граждан, халатно относящихся к правилам пожарной безопасности.

Главными причинами смертельных пожаров являются:

1) Неосторожное обращение с огнем при курении;

2) Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;

3) Неправильная эксплуатация печного отопления.

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