За минувшие сутки в пожарах в Башкирии погибли 4 человека

За минувшие сутки в Башкирии в пожарах погибли 4 человека: в Уфе, в Дюртюлинском и Туймазинском районах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.

С начала 2023 года в республике произошел 441 пожар, в которых погибли 30 человек. Это на 19 человек больше , если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года