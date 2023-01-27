В Уфе без ведома владельца продали цветочный павильон

В башкирской столице Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Уфе без ведома владельца продали цветочный павильон

Весной прошлого года сотрудники по благоустройству района предложили перекрасить киоск для соответствия архитектуре его расположения. Бизнесмен согласился на данное предложение. в результате чего торговый павильон переместили для перекраски на территорию МБУ.

В период нахождения торгового павильона на территории учреждения неустановленные лица из числа руководства МБУ, превышая свои полномочия, осуществили его продажу за 95 тыс. рублей третьему лицу без согласия и ведома собственника. Когда владелец объекта обнаружил пропажу, он обратился в правоохранительные органы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Сейчас следовали устанавливают личности граждан, которые незаконно продали имущество, а также причины и условия случившегося.

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