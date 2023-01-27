В Уфе без ведома владельца продали цветочный павильон

В башкирской столице Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Весной прошлого года сотрудники по благоустройству района предложили перекрасить киоск для соответствия архитектуре его расположения. Бизнесмен согласился на данное предложение. в результате чего торговый павильон переместили для перекраски на территорию МБУ.
Сейчас следовали устанавливают личности граждан, которые незаконно продали имущество, а также причины и условия случившегося.