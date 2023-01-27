В Уфе без ведома владельца продали цветочный павильон

В период нахождения торгового павильона на территории учреждения неустановленные лица из числа руководства МБУ, превышая свои полномочия, осуществили его продажу за 95 тыс. рублей третьему лицу без согласия и ведома собственника. Когда владелец объекта обнаружил пропажу, он обратился в правоохранительные органы.

пресс-служба СУ СКР по РБ