В Башкирии проводили в последний путь 22-летнего Бориса Девяткина, погибшего в зоне СВО

В Ишимбае проводили в последний путь Бориса Девяткина, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в газете "Восход".

Фото №1 - В Башкирии проводили в последний путь 22-летнего Бориса Девяткина, погибшего в зоне СВО

Парень родился 16 ноября 2000 года. Он окончил школу №2 в Ишимбае. Друзья и преподаватели вспоминают Бориса Девяткина как доброго, честного, открытого человека, который всегда готов был прийти на помощь. Также он организовывал разные мероприятия, играл в ишимбайской лиге КВН и пользовался авторитетом среди других молодых людей.

Военнослужащего не стало 23 января.

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