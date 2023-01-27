В Башкирии проводили в последний путь 22-летнего Бориса Девяткина, погибшего в зоне СВО

В Ишимбае проводили в последний путь Бориса Девяткина, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в газете "Восход".

Парень родился 16 ноября 2000 года. Он окончил школу №2 в Ишимбае. Друзья и преподаватели вспоминают Бориса Девяткина как доброго, честного, открытого человека, который всегда готов был прийти на помощь. Также он организовывал разные мероприятия, играл в ишимбайской лиге КВН и пользовался авторитетом среди других молодых людей.