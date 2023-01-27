В февральские праздники из Самары запустят двухэтажный поезд в Уфу и Екатеринбург
В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» 23 февраля 2023 года отправится двухэтажный туристический поезд из Самары в Уфу и далее в Екатеринбург. Данный тур запланирован на 4 дня.
Во время остановки в Уфе туристы попробуют настоящие башкирские угощения, увидят выступление лучников и кураистов, а также посетят Национальный музей.
Далее поезд доставит туристов в Екатеринбург, где им предложат несколько экскурсионных программ. Одна из них — ретропоезд (паровоз) «Уральский экспресс», который отправится в Верхнюю Пышму, где пассажиры побывают в крупнейшем в мире тематическом музее — Музейном комплексе военной и гражданской техники.
В рамках тура для школьников разработают интерактивно-познавательную программу в пути следования и специальную экскурсионную программу в регионах.
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