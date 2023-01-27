В февральские праздники из Самары запустят двухэтажный поезд в Уфу и Екатеринбург

Для туризма сегодня есть уникальный шанс сделать огромный скачок вверх и привлечь внимание к удивительным достояниям нашей огромной страны наших людей. Жители России, наконец, обратили свои взоры на те красоты, которые есть в нашей стране. Башкортостан в этом плане — удивительный регион, здесь есть всё для взыскательного туриста: и культурные, и исторические объекты, и уникальная природа, и медицинский туризм. Этнотуризм позволяет не просто посмотреть на скалы и реки, но и посмотреть вглубь, в душу и сердце тех народов, которые населяют нашу страну. А наша страна — одна из самых богатых стран мира на человеческий капитал, столько ярких, интересных национальностей проживает в нашей стране. Мы в Башкортостане очень много чего можем предложить туристам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии