В Уфе у известного актера нашли 10 горшков с коноплей

Вчера, 26 января, в одном из уфимских СНТ сотрудники полиции остановили автомобиль «Хонда». За рулем оказался 38-летний актер одного из республиканских театров.
В частном доме, где был прописан мужчина, стражи порядка произвели обыск. В ходе оперативных мероприятий в доме нашли больше 10 горшков с коноплей, 2 светодиодные лампы, электронные весы и курительную трубку. Помимо растений в горшках были обнаружены и пакетики с уже засушенной травой.
Такой необычный набор в обычном садовом домике вызвал у столичных полицейских к задержанному массу вопросов.
«Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. Его проверяют как на хранение наркотических средств, так и на покушение на сбыт», — сообщил bash.news источник в правоохранительных органах.
Задержанный мужчина известен в широких кругах в республике и за ее пределами. Помимо ролей в театре играл в кино, занимается музыкальной деятельностью. В открытых источниках также можно найти его анкету ведущего мероприятий с достаточно высоким ценником.
Ранее актер не состоял на учете у нарколога и психиатра. Во время оперативных мероприятий у него были взяты мазок изо рта и смывы с рук. Оперативные мероприятия продолжаются.