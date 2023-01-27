В Уфе у известного актера нашли 10 горшков с коноплей

Вчера, 26 января, в одном из уфимских СНТ сотрудники полиции остановили автомобиль «Хонда». За рулем оказался 38-летний актер одного из республиканских театров.

В частном доме, где был прописан мужчина, стражи порядка произвели обыск. В ходе оперативных мероприятий в доме нашли больше 10 горшков с коноплей, 2 светодиодные лампы, электронные весы и курительную трубку. Помимо растений в горшках были обнаружены и пакетики с уже засушенной травой.

Такой необычный набор в обычном садовом домике вызвал у столичных полицейских к задержанному массу вопросов.

«Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. Его проверяют как на хранение наркотических средств, так и на покушение на сбыт», — сообщил bash.news источник в правоохранительных органах.

Задержанный мужчина известен в широких кругах в республике и за ее пределами. Помимо ролей в театре играл в кино, занимается музыкальной деятельностью. В открытых источниках также можно найти его анкету ведущего мероприятий с достаточно высоким ценником.