В Башкирии врачи помогли женщине с повторяющимися вывихами плеча

И все же бригада хирургов взялась помочь измученной женщине. В ходе артроскопической операции удалось максимально восстановить разорванные сухожилия, укрепить передний отдел сустава, заполнить дефект головки плечевой кости. На третий день после операции женщина была выписана. Еще через три месяца восстановились и движения, вывихи плеча прекратились.