В Башкирии врачи помогли женщине с повторяющимися вывихами плеча

Врачи помогли 45-летней жительнице Башкирии с повторяющимися вывихами плеча. Об интересном случае рассказала главный врач Ирина Карамова.
Женщина попала в стационар с застарелой травмой и с жалобами на повторяющиеся вывихи плеча и ограничение движения. Врачи диагностировали различные поражения сустава, а это создавало трудности в проведении операции.
И все же бригада хирургов взялась помочь измученной женщине. В ходе артроскопической операции удалось максимально восстановить разорванные сухожилия, укрепить передний отдел сустава, заполнить дефект головки плечевой кости. На третий день после операции женщина была выписана. Еще через три месяца восстановились и движения, вывихи плеча прекратились.
Со слов главного врача, сложную проблему получилось эффективно решить благодаря применению малоинвазивной артроскопической техники, а также удалось восстановить функцию сустава в короткие сроки.
Фото: БСМП.