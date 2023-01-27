В Башкирии вынесли вердикт по делу о падении 8-летнего мальчика с подъемника на канатной дороге

Суд прекратил производство по уголовному делу о падении 8-летнего с ребенка с подъемника на канатной дороге в горнолыжном курорте. Такое решение было принято в связи с примирением сторон, однако прокуратура намерена обжаловать это решение. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Инцидент произошел 7 декабря 2022 года в Абзаково. Буксировочный бугель, спускающийся вниз с горы по канатной дороге, переплелся с другим, на котором поднимался 8-летний ребенок. В результате мальчик упал с высоты 4-5 метров и получил телесные повреждения средней тяжести.
Оказалось, что мальчик приехал в республику в составе на тренировку в составе горнолыжников спортивной школы города Звенигорода Московская области.
Следком возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали двое сотрудников курорта, которые были обязаны следить за техсостоянием канатной дороги.
До начала судебного заседания по делу потерпевший и его законный представитель обратились с ходатайством о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. Они заявили, что не имеют претензий в подсудимым.
Данное решение уже обжаловала прокуратура. В скором времени дело направят в Верховный суд РБ.
Фото: СК РБ.