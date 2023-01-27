В Башкирии вынесли вердикт по делу о падении 8-летнего мальчика с подъемника на канатной дороге

Суд прекратил производство по уголовному делу о падении 8-летнего с ребенка с подъемника на канатной дороге в горнолыжном курорте. Такое решение было принято в связи с примирением сторон, однако прокуратура намерена обжаловать это решение. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.