Названа трасса в Башкирии с наибольшим числом погибших в ДТП в 2022 году

Севастьянов отметил, что за прошлый год в Башкирии произошло более 3 тысяч ДТП, в которых 409 человек погибли (среди них 14 детей) и более 4 тысяч получили травмы. Общий показатель аварийности снизился на 11%, смертности – на 15%, а пострадавших – на 11,1%.