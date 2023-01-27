Названа трасса в Башкирии с наибольшим числом погибших в ДТП в 2022 году

Начальник ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов в своем ТГ-канале назвал трассу в республике с наибольшим числом погибших в прошлом году.

Фото №1 - Названа трасса в Башкирии с наибольшим числом погибших в ДТП в 2022 году

Речь идет о дороге Уфа - Бирск - Янаул. Там в 2022 году погибли 20 человек. Также зафиксирована высокая смертность на трассах Бирск - Тастуба - Сатка (12 смертей) и Уфа - Чишмы - Киргиз-Мияки (13 смертей).

Севастьянов отметил, что за прошлый год в Башкирии произошло более 3 тысяч ДТП, в которых 409 человек погибли (среди них 14 детей) и более 4 тысяч получили травмы. Общий показатель аварийности снизился на 11%, смертности – на 15%, а пострадавших – на 11,1%.

Фото: ГИБДД по РБ.

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