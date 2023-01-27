Ансамбль танца «Кружева» из Башкирии стал победителем Национальной телепремии «Щелкунчик»

Танцевальный ансамбль «Кружева» из Башкортостана стал обладателем Гран-при Национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Хореографический коллектив БГПУ представил на суд зрителей башкирский танец «Древо жизни». За победу боролись более 200 ансамблей со всей страны. Сейчас «Кружева» вновь приступили к репетициям.

Ритмичный танец с национальным колоритом. Так блистает ансамбль «Кружева» на сцене национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Башкирский танец «Древо жизни» среди сотен ярких номеров покорил строгое жюри. Коллектив Башкирского педагогического университета завоевал главную награду – Гран-при.

Вернувшись домой, участницы ансамбля вновь приступили к репетициям. Мастерство все же требует постоянного поддержания формы.

За время своего существования ансамбль не раз становился победителем всероссийских и республиканских конкурсов, выступал на фестивалях Европы и Азии. В репертуаре – танцы народов России и мира. Но на премии «Щелкунчик» решили показать оригинальный башкирский танец, хореографию которого придумала руководитель ансамбля Ольга Андреева.

К слову, на конкурсе «Кружева» представили еще и китайский танец, где наиболее сложным элементом был синхронный бросок цветка пиона.