В Башкирии директор турагентства обманула клиентов на 2,7 млн рублей

Женщина являлась директором туристического агентства. Она продавала клиентам путёвки на отечественные и зарубежные курорты, при этом свою работу по бронированию и оплате туров она не выполняла. От мошеннических действий пострадали 44 человека. Ущерб составил 2,7 млн рублей.