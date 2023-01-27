В Башкирии директор турагентства обманула клиентов на 2,7 млн рублей

В Стерлитамаке перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в крупном мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Женщина являлась директором туристического агентства. Она продавала клиентам путёвки на отечественные и зарубежные курорты, при этом свою работу по бронированию и оплате туров она не выполняла. От мошеннических действий пострадали 44 человека. Ущерб составил 2,7 млн рублей.
Также женщина, предоставив в центр занятости населения подложные документы, получила субсидию в сумме более 350 тысяч рублей. Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.