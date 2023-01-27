В Башкирии сотрудник столовой ложно сообщал о минировании школы

В Стерлитамаке сотрудники центра по противодействию экстремизму раскрыли ряд ложных сообщений о минировании учебного учреждения.
В декабре 2022 года на электронную почту школы пришли четыре письма с угрозами о теракте. На место происшествия приезжали экстренные службы и кинологи, которые быстро установили, что информация о минировании ложная.
Подозреваемым в совершении преступлений оказался 25-летний житель Стерлитамакского района, работающий в столовой этой же школы. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что отправлял ложные сообщения из хулиганских побуждений.
Фото: КП-Уфа.