В Башкирии сотрудник столовой ложно сообщал о минировании школы

В Стерлитамаке сотрудники центра по противодействию экстремизму раскрыли ряд ложных сообщений о минировании учебного учреждения.

Фото №1 - В Башкирии сотрудник столовой ложно сообщал о минировании школы

В декабре 2022 года на электронную почту школы пришли четыре письма с угрозами о теракте. На место происшествия приезжали экстренные службы и кинологи, которые быстро установили, что информация о минировании ложная.

Подозреваемым в совершении преступлений оказался 25-летний житель Стерлитамакского района, работающий в столовой этой же школы. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что отправлял ложные сообщения из хулиганских побуждений.

Ему будет назначена судебно-психологическая экспертиза. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Статья 207 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: КП-Уфа. 

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ