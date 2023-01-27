В Уфе Молодежный театр представил премьеру спектакля «Отец»

В Уфе разыгралась семейная драма. Национальный молодежный театр представил премьеру спектакля «Отец» по пьесе Максима Горького.
В центре сюжета – непростые взаимоотношения нескольких поколений одной семьи, которые безуспешно стараются сохранить согласие и уважение друг к другу, сохранить отчий дом. И причиной ситуации стало попустительство и бездушие их отца. Однако автор призывает не осуждать его, а попытаться найти выход вместе с главным героем.
Над постановкой работала творческая группа из Санкт-Петербурга. Действие захватывает пространство не только сцены, расширенной за счет первого ряда, но и зрительного зала. Необычным стало и музыкальное оформление спектакля – это русские народные песни в живом исполнении народной артистки республики Ольги Мусиной.