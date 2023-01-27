В Уфе Молодежный театр представил премьеру спектакля «Отец»

В центре сюжета – непростые взаимоотношения нескольких поколений одной семьи, которые безуспешно стараются сохранить согласие и уважение друг к другу, сохранить отчий дом. И причиной ситуации стало попустительство и бездушие их отца. Однако автор призывает не осуждать его, а попытаться найти выход вместе с главным героем.