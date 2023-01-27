Депутаты Башкирии поддержали законопроект об усилении надзора за аттракционами

Депутаты Башкирии поддержали закон о надзоре за аттракционами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной собрания - Курултая.
Законопроект приняли в первом чтении введении регионального надзора. Как отмечает спикер Константин Толкачев, возможно ко второму чтению будут приняты поправки. Законопроект планируют принять до открытия паркового сезона.
По словам Константина Толкачева, инициатива была разработана по обращению гостехнадзора республики и призвана усилить безопасность аттракционов в республике.