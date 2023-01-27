Депутаты Башкирии поддержали законопроект об усилении надзора за аттракционами

Депутаты Башкирии поддержали закон о надзоре за аттракционами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной собрания - Курултая.

Законопроект приняли в первом чтении введении регионального надзора. Как отмечает спикер Константин Толкачев, возможно ко второму чтению будут приняты поправки. Законопроект планируют принять до открытия паркового сезона.