Из Уфы запустят прямые рейсы до Шарм-эль-Шейха

Осуществлять перелеты авиалайнеров со 2 февраля будет авиакомпания AlMasria Universal Airlines. Самолеты в курортный город будут летать два раза в неделю – в понедельник и четверг.

Авиаперелеты в Шарм-эль-Шейх для граждан будут на воздушных суднах типа Аirbus А-321, которые могут вместить до 202 пассажиров. Время пути до курорта составит 4 часа 50 минут.