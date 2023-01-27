Житель Башкирии жестоко расправился с породистой козой

В Краснокамском районе в суд обратился местный житель, который заявил, что мужчина убил его породистую козу.
По версии следствия, сельчанин поймал животное, обхватил ремнем за шею и тащил по земле более 10 метров. Коза получила многочисленные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Мужчина просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 51 666 рублей, а также моральный вред в размере 20 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 1750 рублей. В судебном заседании выяснилось, что между сторонами достигнуто мировое соглашение по спору.