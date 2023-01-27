Житель Башкирии жестоко расправился с породистой козой

В Краснокамском районе в суд обратился местный житель, который заявил, что мужчина убил его породистую козу.

Фото №1 - Житель Башкирии жестоко расправился с породистой козой

По версии следствия, сельчанин поймал животное, обхватил ремнем за шею и тащил по земле более 10 метров. Коза получила многочисленные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Данная коза породы англо-нубийской (91,4%) была приобретена ответчиком за 35 тысяч рублей. Согласно оценке ее рыночная стоимость составляет 51 666 рублей. На день смерти коза давала более трех литров молока в день, имелись двое козлят, коза была стельная, ожидали появления потомства. Кроме того, умышленными действиями ответчика истцу причинен моральный вред в виде переживаний, страданий.

пресс-служба Краснокамского межрайонного суда 

Мужчина просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 51 666 рублей, а также моральный вред в размере 20 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 1750 рублей. В судебном заседании выяснилось, что между сторонами достигнуто мировое соглашение по спору.

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