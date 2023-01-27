Житель Башкирии жестоко расправился с породистой козой

Данная коза породы англо-нубийской (91,4%) была приобретена ответчиком за 35 тысяч рублей. Согласно оценке ее рыночная стоимость составляет 51 666 рублей. На день смерти коза давала более трех литров молока в день, имелись двое козлят, коза была стельная, ожидали появления потомства. Кроме того, умышленными действиями ответчика истцу причинен моральный вред в виде переживаний, страданий.

пресс-служба Краснокамского межрайонного суда