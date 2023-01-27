В Уфе по факту падения мужчины с моста возбуждено уголовное дело

В Уфе прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту трагической смерти 59-летнего мужчины. Несчастный упал с моста.

23 января уфимец шел по пешеходному тротуару Шумавцовского моста. Мужчина поскользнулся и упал за ограждение прямо на железнодорожные пути. Очевидцы пришли на помощь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Мужчину экстренно госпитализировали, однако в больнице несчастный скончался.